Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Scharbeutz-Gleschendorf / Unfall-Motorradfahrer schwer verletzt

Lübeck (ots)

Am gestrigen Dienstagabend (30.07.) kam es in der Dorfstraße in Gleschendorf zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Gegen 19:50 Uhr fuhr ein 56-jähriger Mann aus dem Bereich Stormarn mit seinem Motorrad nach Gleschendorf. In einer Kurve kam er aus noch ungeklärter Ursache auf die andere Fahrspur und kollidierte mit dem dort entgegenkommenden Nissan Qashqai einer 45-jährigen Fahrerin aus Ostholstein.

Das Krad kam nach dem Zusammenstoß von der Fahrbahn ab und fuhr über die dortige Vegetation bis das Fahrzeug an einem Hang zum Stehen kam.

Der Mann wurde schwer verletzt und nach Lübeck ins Krankenhaus gefahren. Die Fahrerin erlitt einen Schock.

Die Sachschäden an den Fahrzeugen sind erheblich.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Stefan Muhtz

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell