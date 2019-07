Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Polizeidirektion Lübeck_Ostholstein / Tödliche Unfälle an Ostholsteins Stränden - Fortschreibung

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medien-Information der Polizeidirektion Lübeck und der Staatsanwaltschaft Lübeck

Zu den bereits gemeldeten tödlichen Unfällen an Ostholsteinischen Stränden vom Wochenende muss ein weiteres Opfer hinzugefügt werden. Ein 55-jähriger Mann verstarb am gestrigen Dienstag, 30.07.2019, in einer Lübecker Klinik.

Der Mann aus dem Landkreis Lüneburg war seiner Ehefrau zu Hilfe gekommen, die am Samstagnachmittag (27.07.2019) am Sütel-Strand von Neukirchen baden gegangen war und von ihrem Ehemann leblos aus dem Wasser gezogen wurde. Dieser war danach selbst am Ufer zusammengebrochen und nach erfolgter Reanimation in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Dort ist er sodann gestern verstorben.

Die Ermittlungen zu diesem Todesfall werden beim K 11 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck geführt.

Nachfragen zu diesen Sachverhalten beantwortet die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck.

