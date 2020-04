Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken-Maria Veen - In drei Autos eingebrochen

Reken (ots)

Zu mehreren Einbrüchen in geparkte Autos ist es in der Nacht zum Donnerstag im Rekener Ortsteil Maria Veen gekommen:

- Am Birkhuhnweg schlugen Unbekannte die Scheibe eines Wagens ein, der dort auf einer Einfahrt gestanden hatte. Die Täter erbeuteten eine Aktentasche mit Papieren und Taschenrechner.

- Mit der gleichen Methode gelangten Unbekannte an eine Geldbörse, die in einem Auto am Grünen Weg gelegen hatte.

- Ein ähnlich gelagerter Fall spielte sich auch am Lerchenweg ab; dort ließ der Unbekannte im Wagen vorgefundene Papiere sowie einen Fenstergriff, der im Auto gelegen hatte, mitgehen.

Die Polizei bittet unter Tel. (02861) 9000 um Hinweise an die Kripo in Borken und appelliert erneut, keine Wertsachen im Inneren eines Fahrzeugs zurückzulassen. Ein Auto ist kein Tresor!

