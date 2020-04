Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Angefahrener Wagen war weg

Bocholt (ots)

Den zweiten Beteiligten eines Unfalls sucht die Polizei in Bocholt. Das Geschehen hatte sich am Donnerstag gegen 09.55 Uhr auf einem Parkplatz vor dem Stadtmuseum an der Osterstraße ereignet. Eine Bocholterin war dort beim Einparken gegen einen dort stehenden blauen Volvo gestoßen. Die Fahrerin entfernte sich zunächst vom Unfallort und kehrte eigenen Angaben zufolge wenige Minuten später zurück - das angefahrene Fahrzeug war nicht mehr da. Die Polizei bittet den Geschädigten sowie weitere Zeugen, sich unter Tel. (02871) 2990 beim Verkehrskommissariat in Bocholt zu melden.

