Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter zerkratzten Fahrzeuge

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-Atenhagen-

Ein Unbekannter beschädigte am Mittwochnachmittag, 04.03.3030, an der Feldstraße einen geparkten Wagen. An der Strauchbreede zerkratzte ein Täter ebenfalls unbemerkt ein Fahrzeug.

Mittwochabend zeigte ein 32-jähriger Bielefelder bei der Polizeiwache am Kesselbrink eine Sachbeschädigung an seinem PKW an. Der Täter zerkratzte seinen grauen Daimler C200, der zwischen 13:00 Uhr und 17:55 Uhr am Straßenrand der Feldstraße - nähe Am Finkenbach- geparkt stand. In die hintere rechte Fahrzeugtür und unterhalb des rechten Außenspiegels ritzte der Unbekannte mutwillig zahlreiche Kratzer in den Lack.

Anwohner der Strauchbreede bemerkten am Dienstagnachmittag diverse Kratzer an dem Lack ihres am Haus geparkten blauen Volvo V70. Der Täter beschädigte die Motorhaube, den Radkasten hinten rechts und den Stoßfänger hinten links.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter 0521-545-0 entgegen.

