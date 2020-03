Polizei Bielefeld

POL-BI: Gasflaschen gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brake - Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte in Brake diverse Leergut-Gasflaschen entwendet. Der Tatzeitraum an der Fehmarnstraße lag zwischen Samstag, 29.02.2020 und Montag, 02.03.2020.

Am Samstagabend hatte der Inhaber des Baustoffhandels gegen 21:00 Uhr das Betriebsgelände verlassen. Als er am Montagmorgen gegen 07:00 Uhr das Firmentor öffnete, entdeckte er den Diebstahl von Leergut. Diebe hatten ein Metallregal ausgeräumt und waren mit insgesamt 11 leeren Gasflaschen verschwunden. Aufgrund des Gewichts der Flaschen dürften der oder die Täter, zum Abtransport ihrer Beute, ein Fahrzeug benutzt haben.

Die Polizei fragt, wer hat am vergangenen Wochenende etwas Auffälliges im Bereich der Fehmarnstraße und der Grafenheiderstraße beobachtet?

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 12 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell