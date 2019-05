Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Fortstraße, UNI-Parkplatz, 25.04.2019, 08:00 Uhr - 26.04.2019, 16:00 Uhr Verkehrsunfall mit Flucht

Landau (ots)

Der Geschädigte parkte seinen PKW, Opel Astra, auf dem Uni-Parkplatz. Am 26.04.2019 entdeckte er vorne links einen Streifschaden an seinem Fahrzeug. Er geht davon aus, dass der Schaden auf dem Uni-Parkplatz passiert ist. Vermutlich streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ausparken seinen PKW und entfernte sich von dem Unfallort ohne sich um den entstandenen Schaden (ca. 500 Euro) zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Landau unter Tel.: 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

