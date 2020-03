Polizei Bielefeld

POL-BI: Ladendieb händigt Ladendetektiv Beute aus

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Nachdem ein Ladendieb am Dienstag, 03.03.2020, ein gestohlenes Parfum zurückgab, flüchtete er auf der Bahnhofstraße und schlug im Anschluss den verfolgenden Ladendetektiv. Er wurde nicht durch die Schläge verletzt.

In einer Filiale eines Drogerie- und Handelsunternehmens, in Nähe der Karl-Eilers-Straße, beobachtete ein Detektiv gegen 19:45 Uhr einen Mann, wie er ein Herren Eau de Toilette in seine Jacke steckte. Den Kassenbereich ignorierte der vermeintliche Kunde und wurde am Ausgang von dem Ladendetektiv abgefangen.

Der Dieb drückte dem Detektiv den Herrenduft in die Hand und flüchtete. Nach einem kurzen Sprint endete die Verfolgung. Der Ladendetektiv hielt den Mann fest, der sich anfangs durch Schläge wehrte. Schließlich gingen beide Männer zurück in das Geschäft und warteten auf die alarmierte Polizei.

Streifenbeamte nahmen den angetrunkenen 44-Jährigen fest. Der litauische Staatsbürger gab an, er könne seinen Beruf als Lkw-Fahrer derzeit nicht ausüben, weil ihm die Bielefelder Polizei wegen Trunkenheit seinen Führerschein abgenommen habe. Nun soll der 44-jährige Wohnungslose wegen des Ladendiebstahls bis zu seiner Gerichtsverhandlung in Haft bleiben.

