POL-BI: Schülerin angefahren - Autofahrer gesucht

MK / Bielefeld - Jöllenbeck - Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 suchen einen Autofahrer und Zeugen zu einem Unfall, der sich am Dienstag, 03.03.2020, an der Dorfstraße ereignete. Dabei wurde eine 12-Jährige leicht verletzt.

Zwei Schülerinnen warteten gegen 10:05 Uhr an der Fußgängerampel in Höhe der Dörpfeldstraße, um die Dorfstraße zu überqueren. Bei grünem Ampellicht für Fußgänger betraten die beiden Mädchen die Straße. Dabei war das 12-jährige Mädchen einen Schritt weit voraus.

Nach Aussage der beiden Schülerinnen missachtete ein vorbeifahrender weißer Kleinwagen das Rotlicht für den Fahrzeugverkehr. Der Pkw kam aus dem Kreisverkehr an der Eickumer Straße und Vilsendorfer Straße. Der Fahrer soll für einen Jungen gebremst haben, der hinter den Mädchen auf die Fahrbahn trat. Mit seinem Pkw touchierte er die 12-Jährige am linken Knie. Der Autofahrer fuhr in Richtung der Spenger Straße davon, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern.

Die Schulfreundin begleitete die 12-Jährige mit schmerzendem Knie zur Schule und informierte einen Lehrer. Als Polizeibeamte an der Schule eintrafen, hatte das Mädchen bereits ein Cool-Pack für ihr Knie bekommen. Im Anschluss erschien die Mutter, um ihre Tochter von der Schule abzuholen.

In dem weißen Kleinwagen soll ein Mann allein unterwegs gewesen sein. Er hatte graues kurzes Haar und einen grauen Drei-Tage-Bart. Seine Statur war eher dicklich.

Der Junge der zeitgleich die Fußgängerampel an der Dorfstraße benutzte ist der Polizei bislang nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

