Polizei Bielefeld

POL-BI: PKW-Fahrer verlässt Unfallort

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Schildesche -

Dienstagmittag, 03.03.2020, ereignete sich an der Schildescher Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer. Der PKW-Fahrer entfernte sich vor Eintreffen der Polizei vom Unfallort.

Ein 39-jähriger Radfahrer aus Bielefeld fuhr gegen 12:15 Uhr von dem Radweg der Beckhausstraße auf den Radweg der Schildescher Straße in Richtung Innenstadt. Auf der Fahrbahn neben ihm fuhr ein brauner/ silberner Ford in die gleiche Richtung. Der Gravelbike-Fahrer querte den Schienenverkehr und fuhr auf den Geh-/Radweg in den Zufahrtsbereichs des Krankenhauses. Der bislang unbekannte Ford-Fahrer bog nach rechts in die Zufahrt des Krankenhauses ab, so dass der Radfahrer das Heck des PKW touchierte und stürzte. Der PKW-Fahrer setzte seine Fahrt auf das Gelände des Krankenhauses fort, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern.

Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.

