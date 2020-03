Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall im Einmündungsbereich - Ein Fahrer schwer verletzt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Gadderbaum-

Bei einem Unfall auf der Bodelschwinghstraße/ Quellenhofweg am Mittwochmittag, 04.03.2020, erlitt ein PKW-Fahrer schwere Verletzungen.

Eine 22-jährige Bielefelderin befuhr mit ihrem VW Crafter gegen 12:00 Uhr den Quellenhofweg und beabsichtige an der Einmündung zur Bodelschwinghstraße nach links in diese einzubiegen. Als sie abbog missachte sie die Vorfahrt eines 60-jährigen Mercedes-Fahrers aus Bielefeld, der die Bodelschwinghstraße in Fahrtrichtung Brackwede befuhr. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 60-Jährige einen Unterarmbruch. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Ein Abschleppwagen transportierte den nicht mehr fahrbereiten Mercedes ab. Der Sachschaden wird auf circa 6.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste ein Fahrstreifen der Bodelschwinghstraße zeitweise gesperrt werden.

