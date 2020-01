Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Mann nach Kellerbrand vorläufig festgenommen

Osterholz-Scharmbeck (ots)

Feuerwehrkräfte löschten am Montagnachmittag gegen 16:45 Uhr einen Kellerbrand in einem Mehrparteienhaus in der Bahnhofstraße. Der Brand war zuvor von Bewohnern des Hauses entdeckt worden. Sämtliche Bewohner konnten das Gebäude selbstständig und unverletzt verlassen. Während der ersten Ermittlungen vor Ort ergab sich ein Tatverdacht gegen einen 54 Jahre alten Mann. Er wurde vorläufig festgenommen und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Der 54-Jährige wurde noch am Montag wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Brandursache ist bisher unklar. Eine Spezialisierte Tatortgruppe der Polizeiinspektion Verden/Osterholz nahm gestern direkt die ersten Ermittlungen auf. Diese wurden heute durch Ermittler des Polizeikommissariats Osterholz fortgeführt. Zum Schutz der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Osterholz und Penningbüttel wurden zudem vorsorglich zwei Rettungswagen zur Einsatzstelle beordert. Die Rettungskräfte mussten jedoch nicht eingreifen.

