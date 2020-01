Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Brand mit Verletzten in Achim: Tannenbaumkerzen lösten Feuer aus

Achim (ots)

Am Montag wurden die Ermittlungen zum Brand in der Breslauer Straße (wir berichteten) durch Ermittler des Kriminal- und Ermittlungsdienstes der Achimer Polizei fortgeführt. Danach dürfte der mit Echtkerzen geschmückte Tannenbaum die Ursache für den Brandausbruch gewesen sein. Der Baum stand im Wintergarten des Wohnhauses. Von dort aus hatten sich die Flammen weiter ausgebreitet. Durch den Brand zogen sich die beiden Hausbewohner teils lebensbedrohliche Verletzungen zu. Der Gesundheitszustand eines 83-Jährigen ist nach wie vor kritisch. Informationen, dass auch zwei Ersthelfer bei dem Brand verletzt wurde, bestätigten sich nicht. Ein 52 Jahre alter Nachbar und ein 53-jähriger Passant wurden nach dem Brand zwar vorsorglich in einem Krankenhaus untersucht. Gesundheitliche Beeinträchtigungen oder Verletzungen wurden jedoch nicht festgestellt. Beide konnten das Krankenhaus noch am Sonntag wieder verlassen.

