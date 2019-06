Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.06.2019 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Güglingen-Frauenzimmern: Kradfahrer schwer verletzt

Eine schwer verletzte Person und Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montag, um circa 14.30 Uhr in Güglingen-Frauenzimmern. Die 54-jährige Fahrerin eines Peugeot befuhr die Cleebronner Straße in Fahrtrichtung Brackenheimer Straße. Im Einmündungsbereich bog sie nach links in Fahrtrichtung Güglingen ab. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des von links kommenden 17-jährigen Kradfahrers. Die Fahrzeuge kollidierten miteinander, sodass der Zweiradfahrer schwer verletzt wurde. Er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die komplette Einmündung war während der Unfallaufnahme gesperrt.

