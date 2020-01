Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Feuerwehr- und Polizeieinsatz

Freiburg (ots)

Am Dienstag den 07.01.2020 kam es zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz in der Adenauerstraße in Waldkirch. Durch eine aufmerksame Person konnte aus einer Wohnung in einem größeren Mehrfamilienhaus Hilferufe wahrgenommen werden, woraufhin unverzüglich die Feuerwehr (112) informiert wurde.

Dank dieser aufmerksamen Mitteilung konnte ein Anwohner aus einer hilfsbedürftigen Lage befreit und medizinische Hilfe geleistet werden.

