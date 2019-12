Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Illerrieden, Staig - Unfälle im Begegnungsverkehr

Am Mittwoch soll eine Betrunkene in Staig zwei Autos beschädigt haben. Bei Illerrieden erlitt ein Mann schwere Verletzungen.

Gegen 5.40 Uhr fuhr ein 23-Jähriger von Illerrieden in Richtung Illerkirchberg. Nach einem Waldstück überholte er ein Auto, obwohl die Strecke schlecht einzusehen war. Der entgegenkommende 57-Jährige versuchte durch Ausweichen und Bremsen eine Kollision zu verhindern. Dennoch stießen die beiden Opel zusammen. Der Rettungsdienst brachte den älteren Fahrer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der mutmaßliche Verursacher erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei (Tel. 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden an den Autos beträgt etwa 6.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Auch die Feuerwehr war an der Unfallstelle.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei war in Staig gegen 18 Uhr eine Frau in der Hauptstraße unterwegs. Dort streifte sie mit ihrem VW zwei entgegenkommende Autos. Bislang ist der Polizei nur eine Unfallbeteiligte bekannt. Der Fahrer des zweiten beteiligten Autos soll sich bitte unter der Telefon-Nr. 0731/188-3812 melden. Möglicherweise sei er in einem roten Kleinwagen, ähnlich eines Nissan Micra, gefahren. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten, dass die Frau unter Alkoholeinwirkung stand. Das bestätigte ein Test, weshalb sie eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben musste.

