Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Mehrere Sachbeschädigungen durch Gruppe

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 07.01.20, zwischen 22.20 und 23.45 Uhr, wurden durch eine größere Personengruppe im Bereich der Kirchstraße mehrere Sachbeschädigungen begangen. So wurden unter anderem an einem Audi der Außenspiegel ab- und an einem Opel die Heckscheibe eingeschlagen. Weiterhin wurden Bepflanzungen und Werbeschilder beschädigt. Der Tatverdacht richtet sich gegen eine Gruppe aus etwa zehn Personen im Alter von 15-21 Jahren. Während der Sachverhaltsaufnahme wurden zudem eingesetzte Polizeibeamte und Zeugen durch einen 15-Jährigen beschimpft und beleidigt. Die Gruppe steht auch im Verdacht gegen 19.30 Uhr bei der Kalvarienbergkapelle Silvesterböller gezündet zu haben. Der Polizeiposten Oberes Wiesental, Tel. 07673 8890-0, sucht Zeugen der Sachbeschädigungen und mögliche weitere Geschädigte.

