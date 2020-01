Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Drogenfund bei Verkehrskontrolle

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch führten Beamte des Verkehrsdienstes Weil am Rhein eine Verkehrskontrolle auf der Palmrainbrücke durch. Gegen 00.30 Uhr wurde ein Pkw angehalten, aus welchem starker Marihuanageruch wahrgenommen werden konnte. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges und der beiden Insassen konnten eine große Plastiktüte gefüllt mit etwa 90 Gramm Marihuana und einige Gramm Kokain in einem Rucksack des 18-jährigen Beifahrers gefunden werden. Er wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen führt der Verkehrsdienst aus Weil am Rhein

