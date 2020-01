Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch - Pkw-Fahrer liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, den 08.01.2020 gegen 00:30 Uhr, sollte in der Hauptstraße ein Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Pkw-Fahrer missachtete jedoch die Anhalte Aufforderungen der Polizei, was eine Verfolgungsfahrt zur Folge hatte. Der 43-Jährige Fahrer konnte schließlich in der Feldbergstraße gestoppt und aus seinem Fahrzeug geholt werden. Der Grund der Flucht wurde bei der anschließenden Kontrolle ersichtlich so konnte ermittelt werden, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

