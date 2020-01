POL-FR: Umkirch - Autofahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Polizeipräsidium Freiburg

Am Mittwoch, den 08.02.2020 gegen 02:00 Uhr, wurde der Fahrer eines Pkw in der Snewelinstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle wurde folglich ermittelt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Im Rahmen der weiteren Kontrollmaßnahmen konnten durch Beamte des Polizeireviers Breisach zudem deutliche körperliche Auffälligkeiten beim 28-Jährigen wahrgenommen werden, welche auf einen Konsum von Rauschmitteln schließen ließen. Ein durchgeführter Drogentest bestätigte schließlich, dass er diverse Betäubungsmittel konsumiert hatte. Bei der nachfolgenden Durchsuchung konnte eine geringe Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden werden. Der Fahrer wird nun angezeigt wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Fahren unter Wirkung eines berauschenden Mittels sowie dem Fahren ohne Fahrerlaubnis.

