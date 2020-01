Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg im Kaiserstuhl - 11-jähriger nach Verkehrsunfall verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, den 03.01.2020 gegen 17:15 Uhr, kam es in Bickensohl in der Eschbachstraße/Neulindenstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 11-Jähriger Radfahrer verletzt wurde. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer übersah den Radfahrer und streifte dessen Vorderrad mit der linken Fahrzeugseite. Dies hatte zur Folge, dass der Radfahrer zu Fall kam und sich leichte Verletzungen zuzog. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei bittet nun Zeugen des Unfalls sich mit dem Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer: 07667-91170 in Verbindung zu setzen.

