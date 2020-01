Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Trunkenheitsfahrt - Autofahrer fällt auf

Freiburg (ots)

Am Samstagmittag, 04.01.2020, ist ein alkoholisierter Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle in Bad Säckingen aufgefallen. Der 54-jährige war gegen 14:50 Uhr von einer Polizeistreife gestoppt worden. Bei der Kontrolle fiel der Mann auf. Er roch nach Alkohol, hatte eine verwaschene Aussprache und starke Koordinierungsschwierigkeiten. Eine Alcomattest ergab ein Ergebnis von gut 1,7 Promille. So folgten eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins.

