Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Einbruch in Discounter - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 05.01.2020, kam es in Bonndorf zu einem Einbruch in einen Discounter, der an der Donaueschinger Straße liegt. Gegen 03:45 Uhr löste die dortige Alarmanlage aus. Wie sich herausstellte, waren Unbekannte in den Markt eingedrungen, ohne etwas zu stehlen. Möglicherweise wurden sie von der Alarmanlage von ihrem Vorhaben abgehalten. Die Ermittlungsgruppe Einbruch (Kontakt 07741 8316-0) bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell