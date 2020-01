Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Nach Brandstiftung Gartenhütte niedergebrannt

Eschbach (ots)

Eschbach: Bereits in der Nacht zwischen dem 21.12.2019 und dem 22.12.2019 legten unbekannte Täter in einer Gartenhütte im Rebgelände in Eschbach ein Feuer und brannten eine Gartenhütte in der Werkzeuge lagerten und eine dort abgestelltes Dixi-Toilette komplett nieder. Offenbar hatte in diesem Bereich zuvor eine Party stattgefunden. Mehrere angetrunkene Flaschen und Unrat wurden zurückgelassen und als Spurenträger sichergestellt.

Das Polizeirevier Müllheim (Tel.: 07631-17880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu der dort befindlichen Personengruppe geben können.

