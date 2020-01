Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Gartenhütte brennt ab

Freiburg (ots)

Eine Gartenhütte ist am Samstag, 04.01.2019, in Klettgau-Rechberg abgebrannt. Gegen 23:30 Uhr war der Brand bemerkt worden. Die Feuerwehr Klettgau, die mit vier Fahrzeugen im Einsatz war, konnte die Hütte nicht mehr retten. In der Hütte waren mehrere Gartengeräte verwahrt. Der Sachschaden liegt bei rund 5000 Euro. Die Brandursache ist unbekannt. Die Ermittlungen hat der Polizeiposten Wutöschingen übernommen.

