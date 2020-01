Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein-Ötlingen: Schwedenfackeln und Holz entwendet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Zwischen Montag, 23.12.19 und Montag, 06.01.20, wurden aus einem Waldstück bei der Daurhütte, Gemarkung Ötlingen, etwa 25 Schwedenfackeln und ein halber Steer Buchenholz entwendet. Bei den Schwedenfackeln handelt es sich um Baumstücke in einer Länge von etwa 60cm, 30cm Durchmesser und einem Gewicht von etwa 15kg. Zwei der Fackeln wurden an der Daurhütte aufgefunden. Es kann davon ausgegangen werden, dass zum Abtransport ein Fahrzeug verwendet wurde. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 400 Euro. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, ermittelt wegen Diebstahls und sucht Zeugen.

