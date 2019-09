Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - PKW-Diebstahl

Schwarzer Mercedes Viano mit dem Kennzeichen MH-MI80 entwendet

Kalkar (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (11. September 2019) entwendeten unbekannte Täter einen schwarzen Mercedes Viano, der auf dem Vorplatz eines Hauses an der Xantener Straße abgestellt war. Der sechs Jahre alte Wagen trägt das Kennzeichen MH-MI80 und weist Altschäden im Heckbereich auf. Hinweise bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

