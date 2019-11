Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Exhibitionist auf der Straße "In der Hardt"

Bocholt (ots)

Am Montagmorgen wurde eine Zeugin gegen 08.20 Uhr auf einen Exhibitionisten aufmerksam, der auf dem Stichweg der Straße "In der Hardt" zu Fuß unterwegs war. Der Mann folgte offenbar einem Jugendlichen, hatte nach Angaben der Zeugin dabei seine Hose heruntergelassen und an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Als der Jugendliche auf das Gelände des Sportvereins Borussia Bocholt ging, begab sich auch der Exhibitionist auf das Gelände. Der Jugendliche hat sich bisher nicht bei der Polizei gemeldet.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 50 bis 60 Jahre alt, kräftige Statur, grauer Haare, bekleidet mit einer dunklen Kapuzenjacke.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

