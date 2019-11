Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelec am Krankenhaus gestohlen

Bocholt (ots)

Ein schwarzes Herrenpedelec (Velo de Ville) im Wert von ca. 2.000 Euro entwendete ein Fahrraddieb am Sonntag zwischen 15.55 Uhr und 16.15 Uhr. Der Geschädigte hatte das Fahrrad am Krankenhaus abgestellt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

