Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Bei Streitigkeit schwer verletzt

Ahaus (ots)

Zwei Schwerverletzte und zwei Leichtverletzte: So lautet die Bilanz eines eskalierten Streits, zu dem es in der Nacht zum Sonntag in Ahaus gekommen ist. Das Geschehen spielte sich gegen 02.45 Uhr in einer Diskothek an der Bahnhofstraße ab. Dort waren zwei Gruppen junger Männer zunächst verbal in Streit geraten. Daraus entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf zwei 26 Jahre alte Ahauser derart schwere Verletzungen erlitten, dass sie im Krankenhaus stationär behandelt werden müssen. Zwei Leichtverletzte kamen ebenfalls ins Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung verlassen konnten. An dem Geschehen waren insgesamt elf Männer im Alter von 20 bis 29 Jahren aus Ahaus beteiligt. Die polizeilichen Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell