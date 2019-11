Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Alkohol getrunken und Auto gefahren

Raesfeld (ots)

Alkoholisiert hat ein Autofahrer am Sonntag seinen Wagen durch Raesfeld gesteuert. Polizeibeamte hatten den 32-Jährigen kontrolliert, als er am Nachmittag die Weseler Straße befuhr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,27 mg/l. Ab einem Wert von 0,25 mg/l Atemalkohol liegt eine Verkehrsordnungswidrigkeit vor. Für diesen Verstoß sind als Folge mindestens ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei sowie ein Fahrverbot von einem Monat vorgesehen. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, ein Arzt entnahm dem Mann in der Polizeiwache in Borken eine Blutprobe.

