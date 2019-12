Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen - Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis): Zwei versuchte Wohnungseinbrüche - Zeugen gesucht!

Edingen-Neckarhausen (ots)

Am Samstagmittag sind zwei versuchte Wohnungseinbrüche bei Polizeidienststellen angezeigt worden.

Zwischen dem 13.11. und dem 30.11.wurde versucht in Edingen in der Straße "Hinter der Post" an einem Reihenhaus das zur Straße hin gelegene Küchenfenster aufzuhebeln. Es entstand Schaden von 1.500 Euro. Ins Anwesen gelangten die Täter nicht.

In Schriesheim in der Odenwaldstraße kletterte ein Einbrecher auf der Hausrückseite über eine 2,5 Meter hohe Holzpalisade auf die Terrasse der Wohnung im Hochparterre. Dort wurde die Terrassentüre aufgehebelt. Vermutlich wurde der Täter gestört und flüchtete danach ohne Beute. Auch hier steht der genaue Tatzeitpunkt nicht fest. Die Bewohner waren vom 26.11.2019 bis 30.11. nicht anwesend. Zeugenhinweise an den Kriminaldauerdienst (Tel.: 0621/174-4444).

