Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Feuerwehreinsatz in Tiefgarage

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 05.03.20, gegen 19.10 Uhr, kam es in der Tiefgarage am Bahnhofsplatz zu einer Rauchentwicklung, wodurch ein Rauchmelder auslöste. Das betroffene Stockwerk war stark verraucht und musste durch die Feuerwehr belüftet werden. Im Bereich einer Leuchtstoffröhre kam es zu einer Rauchentwicklung und einem kleinen Brand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

