POL-FR: Bad Krozingen: Unbefestigte Radmuttern an LKW auf der BAB 5

Nicht nur eine Schraube, sondern eine Vielzahl von Radmuttern, waren an einem rumänischen LKW locker, welcher am Abend des 05.03.2020 Gemüse von Spanien nach Deutschland transportierte.

Über diesen Umstand wurde die Dienstgruppe Autobahn der Verkehrspolizeiinspektion Freiburg durch einen LKW-Mechaniker informiert, der von der verantwortlichen Spedition zu dem Pannen-LKW beordert, von den beiden 25-jährigen LKW-Fahrern aber stante pede wieder weggeschickt wurde.

Offensichtlich wollten die Chauffeure die Reparatur anfänglich selbst durchführen, mussten dann aber erkennen, dass das Gewinde der Radbolzen so sehr abgenutzt war, dass eine zuverlässige Sicherung des Rades nicht mehr möglich wurde.

Um den durch die Panne erlangten Zeitverlust wieder "einzufahren" setzte sie nicht nur ihr unsicheres Gefährt wieder in Bewegung, sondern kaschierten auch ihre Arbeitszeit am Fahrtenschreiber, um so noch die notwendige Lenkzeit bis zum Abladeort zu haben.

Das Fahrzeug wurde von der Autobahnpolizei außer Verkehr gezogen und muss erst in einer Fachwerkstatt wieder Instand gesetzt werden, ehe die Fracht (Gemüse) an ihren Abladeort gebracht werden kann.

Hinsichtlich der Manipulation der Arbeitszeitaufschriebe erwartet beide Fahrer ein ordentliches Bußgeld.

