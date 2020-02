Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto erfasst elfjährigen Radfahrer bei Abbiegemanöver

Minden (ots)

Im Stadtteil Bärenkämpen hat am Mittwochmorgen ein 20-jähriger Autofahrer bei einem Abbiegemanöver ein elfjähriges Kind auf einem Fahrrad erfasst und zu Fall gebracht. Der Junge erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen.

Der Elfjährige befand sich auf dem Weg zu Schule und beabsichtigte gegen 7.45 Uhr von der Huttenstraße nach links in die Straße "Sandtrift" abzubiegen. Als der Schüler an der Einmündung verkehrsbedingt warten musste, bog der 20-Jährige laut Zeugenaussagen mit seinem Opel von der Sandtrift kommend nach links in die Huttenstraße ein. Dabei kam es ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge zu einer Berührung zwischen dem Außenspiegel des Pkw und dem Fahrrad des Jungen.

Eine Anwohnerin kümmerte sich um den Elfjährigen. Der 20-Jährige fuhr zunächst bis zu einem Parkplatz an der Hahler Straße weiter. Von dort aus meldete er sich per Telefon bei der Polizei. Zudem war eine Zeugin den Mann bis dahin gefolgt. Die Beamten stellten den Fahrer zur Rede, notierten seine Personalien und sicherten die Spuren am Fahrzeug. Gegen den 20-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie des Anfangsverdachts auf Unfallflucht eingeleitet.

