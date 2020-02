Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte beschädigen mehrere Außenspiegel an PKWs

Minden (ots)

In den Abend- oder Nachtstunden zu Mittwoch haben Unbekannte in mehreren Mindener Straßen die Außenspiegel von PKWs beschädigt.

So demolierten die Täter in der Stiftsallee die Außenspiegel mehrerer in Parkbuchten abgestellter PKWs. Darunter einen grünen Opel Corsa, einen grünen VW Polo sowie einen schwarzen Ford Mondeo. Die Taten ereigneten sich vermutlich in der Zeit von Dienstag, 21 Uhr bis Mittwoch 7.50 Uhr.

Zwischen Dienstag, 23 Uhr und Mittwoch, 8.45 Uhr ging man in der Stiftstraße zudem einen roten VW Golf an. Auch hier beschädigte man einen Außenspiegel. Außerdem rückte ein Renault Kangoo in der Kuhlenstraße ins Visier der Unbekannten, als man den Spiegel an der Fahrerseite kaputt machte. Die Tatzeit liegt hier zwischen ein und fünf Uhr am frühen Mittwochmorgen.

Hinweise zu den Tätern werden von den Polizeiermittlern unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

