Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Graffiti-Sprayer festgenommen

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Polizeibeamte konnten am Freitagabend (27.09.2019) gegen 19.00 Uhr drei Kinder und Jugendliche im Alter von 12, 14 und 16 Jahren festnehmen, die offenbar zuvor ein Gebäude in der Ludwigsburger Straße besprüht hatten. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete das Trio und verständigte die Polizei. Eine Überprüfung ergab, dass an einem Gebäude mehrere Graffitis in schwarzer Farbe aufgesprüht worden waren. Die drei Sprayer wurden nach der Anzeigenaufnahme ihren Eltern übergeben.

