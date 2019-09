Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frontalzusammenstoß

Stuttgart-West (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Schaden von zirka 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagnachmittag (27.09.2019) gegen 16.50 Uhr auf der Bergheimer Steige ereignet hat. Ein 26-Jähriger befuhr mit seinem Daihatsu die Bergheimer Steige abwärts in Richtung Stuttgart-Weilimdorf, als er in einer Kurve vermutlich aufgrund regennasser Fahrbahn in den Gegenverkehr geriet. Hierbei stieß er frontal mit einem VW Caddy zusammen, der in Richtung Schloss Solitude unterwegs war. Die Bergheimer Steige war während der Unfallaufnahme bis gegen 18.40 Uhr in beide Richtungen gesperrt, der leicht verletzte 63-jährige VW-Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

