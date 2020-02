Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand eines Ford Transits

53909 Zülpich, Gottsberg (ots)

In der Nacht zum Sonntag brannte in Zülpich auf einem Parkplatz ein alter Ford Transit (22 Jahre alt). Die Fahrzeugfront stand in Flammen. Der Brand wurde durch die Löschgruppe Zülpich gelöscht. Durch die Hitzeentwicklung wurde ein weiterer Pkw, der neben dem Transit geparkt stand, ebenfalls beschädigt. Die Brandursache ist ungeklärt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung wurde eingeleitet. Hinweise auf einen Brandstifter liegen nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251/7990 entgegen.

