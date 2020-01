Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Insassen

65558 Cramberg, K 34 (ots)

- Cramberg - Eine 18jährige Autofahrerin aus der VG Loreley befuhr mit ihrem PKW die K 34 von Wasenbach kommend in Richtung Cramberg. In einer Linkskurve geriet sie aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, vermutlich auch in Verbindung mit fehlender Fahrpraxis, nach rechts in den Grünstreifen, kam anschließend ins Schleudern, fuhr nach links etwa 30 Meter über einen ca. zwei Meter hohen Erdwall und geriet von dort aus wieder auf die rechte Fahrbahnseite, wo sie in einem Waldstück zum Stehen kam.

Im Fahrzeug befanden sich noch zwei Mitfahrerinnen. Alle Insassen wurden durch die Kollision leicht verletzt und vorsorglich mittels Rettungswagen in die Krankenhäuser Diez und Limburg verbracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez



Telefon: 06432/601-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell