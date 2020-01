Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung durch Graffiti-Schmiererei an Wasseraufbereitungsanlage Diethardt **Zeugen gesucht**

Diethardt (ots)

Am 09.01.2020, gegen 12:05 Uhr, stellte ein Mitarbeiter der Verbandsgemeindewerke Nastätten bei einem Kontrollgang eine Graffiti-Schmiererei an der Aufbereitungsanlage in Diethardt fest. Zeitgleich entfernte sich ein männlicher Jugendlicher in einem olivgrünem Parka im Laufschritt von der Örtlichkeit. Nach kurzer Verfolgung verlor der Zeuge den mutmaßlichen Täter aus den Augen. Es entstand ein Schaden von rund 200EUR. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die den jungen Mann möglicherweise gesehen haben.

