Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ***Zeugen gesucht***

Ettinghausen (ots)

Am 15.01.2020, 17:55 Uhr, befuhr ein unbeleuchteter Traktor die B 255 in der Gemarkung Ettinghausen in nördliche Fahrtrichtung. Auf Grund der fehlenden Beleuchtung bemerkte ein nachfolgender Verkehrsteilnehmer den Traktor erst sehr spät und musste nach links ausweichen um einen Unfall zu vermeiden. Hierbei kollidierte der Fahrer mit einem nachfolgenden Pkw. Der Fahrer des Traktors setzte seine Fahrt unerlaubt fort.

