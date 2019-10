Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Hauskaninchen in Nordenham ausgesetzt+++Zeugen zu Besitzern werden gesucht

Delmenhorst (ots)

Bereits am Samstag, 19.10.2019, wurden auf dem Gelände der Jugendfarm in der Friedrich-August-Straße in Nordenham zwei Hauskaninchen vorgefunden, die dort vermutlich von ihren letzten Besitzern ausgesetzt wurden. Da es nicht der erste Fall dieser Art ist, wurde durch eine Mitarbeiterin der Jugendfarm eine Anzeige bei der örtlichen Polizei erstattet. Bei den Kaninchen handelt es sich jeweils um relativ junge, weibliche Tiere (ca. 2-3 Jahre), von denen eines hell und eines dunkel ist. Das Tierschutzgesetz verbietet ausdrücklich, dass Tiere, die im Haus oder sonst in der Obhut des Menschen gehalten werden, auszusetzen oder zurückzulassen. Die Ermittlung zu den Tierhaltern wurde aufgenommen. Das Tierschutzgesetzt sieht für derartige Fälle ein Bußgeld von bis zu 25000EUR vor. Wer Hinweise zu den Tieren und insbesondere zu den letzten Besitzern der Tiere machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Nordenham (04731/9981-0) in Verbindung zu setzen.

