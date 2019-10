Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt delmenhorst: Mit abgemeldetem Pkw unterwegs

Delmenhorst (ots)

Mit abgemeldetem Pkw unterwegs

Delmenhorst. Eine 47-Jährige Delmenhorsterin war am Donnerstag, den 24.10.2019, gegen 10:45 Uhr, mit einem bereits abgemeldeten Pkw auf der Mühlenstraße unterwegs. Einer Polizeistreife viel der Wagen aufgrund der fehlenden Zulassungsstempel am Kennzeichen auf. Der Frau wurde die weitere Fahrt in einer anschließenden Kontrolle untersagt und ein Strafverfahren gegen die Fahrerin eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Merle Behle

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell