Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: In BMW eingebrochen- Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In BMW eingebrochen- Zeugen gesucht

Delmenhorst. Aus einem BMW wurden am Donnerstag, den 24.10.2019, in der Zeit von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr, u.a. fachmännisch mehrere Bedienelemente sowie Teile der Innenausstattung ausgebaut und entwendet. Das Fahrzeug wurde laut Fahrzeughalter verschlossen (Keyless-Go-Schließsystem) auf einem Parkplatz am Reinersweg abgestellt.

Es ist noch unklar, wie die Täter sich Zugang zum Pkw verschafft haben könnten.

Der Sachschaden wird auf 11.200 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl machen können werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 in Verbindung zu setzen. (1267110)

Rückfragen bitte an:

Merle Behle

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell