Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Sachbeschädigung an zwei Pkw

Delmenhorst (ots)

Sachbeschädigung an zwei Pkw

Ganderkesee. Nahezu alle Scheiben zweier Pkw wurden am Donnerstag, den 24.10.2019, in der Zeit von 05:30 Uhr bis 08:00 Uhr, durch Unbekannte gewaltsam zerstört. Die Fahrzeuge standen zum Tatzeitpunkt auf einem Pendlerparkplatz an der Straße Am Leeschen. Laut der Fahrzeugnutzer wurden keine Gegenstände aus den Wagen entwendet.

Der Gesamtschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 in Verbindung zu setzen.

(1267134, 1267069)

Rückfragen bitte an:

Merle Behle

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell