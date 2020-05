Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Versuchter Einbruch in Geschäft

Rhede (ots)

Wir berichteten bereits über Einbrüche aus der Nacht zum Donnerstag in Rhede. Im Nachhinein wurde ein Einbruchsversuch in ein Bekleidungsgeschäft an der Hohen Straße angezeigt. Der Täter hatte sich gegen 02:30 Uhr mit einem Brecheisen an der Eingangstür zu schaffen gemacht und war dabei durch eine Zeugin beobachtet worden. Daraufhin hatte der Einbrecher von der Tat abgelassen. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 175 cm groß, "normale" Statur, schwarz gekleidet. Die Polizei appelliert an Zeugen, sich nach solchen Beobachtungen sofort über den Ruf 110 an die Polizei zu wenden.

