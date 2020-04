POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Abstände nicht eingehalten - Sieben Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz

Verden. Neben der Stadthalle hielten sich am Montagmittag sieben Personen auf, die das aktuelle Kontaktverbot aufgrund der Coronakrise völlig ignorierten. Die Männer standen und saßen auf dem Holzmarkt derart dicht an dicht beisammen, woraufhin die Polizisten des Verdener Streifendienstes es nicht mehr bei einer Verwarnung belassen konnten, sondern Verfahren nach dem Infektionsschutzgesetz einleiteten. Anschließend wurden die Personen im Alter zwischen 33 und 54 Jahren des Platzes verwiesen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Feuerwehreinsatz in der Pappelstraße

Ritterhude. Wegen eines qualmenden Backofens in einem Wohnhaus an der Pappelstraße musste am Montagabend die Feuerwehr ausrücken. Gegen 19:30 Uhr verbrannte der Inhalt eines Topfs in dem Ofen, woraufhin die alarmierten Brandbekämpfer Schlimmeres verhinderten, indem sie das Brandgut aus der Wohnung beförderten und es schließlich ablöschten. Anschließend wurde das Wohnhaus belüftet. Da die 37-jährige Bewohnerin Rauchgas eingeatmet hatte, ließ sie sich vorsichtshalber medizinisch untersuchen. Nennenswerter Schaden entstand nicht.

Steinwurf beschädigt Verglasung

Lilienthal. Die Außenverglasung eines Supermarktes an der Falkenberger Landstraße wurde am vergangenen Wochenende von unbekannten Tätern beschädigt. Vermutlich warfen die Unbekannten einen Stein gegen die Scheibe, die daraufhin zerstört wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro beziffert. Die Polizeistation Lilienthal hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise zu den Tätern nehmen die Beamten unter Telefon 04298/92000 entgegen.

Vandalen beschädigen Straßenlaternen

Lilienthal. Gleich acht Straßenlaternen haben unbekannte Täter am Mühlendeich beschädigt. Dienstagfrüh, zwischen 2 und 3 Uhr morgens, warfen die Vandalen Steine gegen die Laternen, dadurch verursachten sie einen erheblichen Sachschaden, der auf 1600 Euro geschätzt wird. Zu allem Überfluss setzten die Unbekannten noch den Inhalt eines Mülleimers in Brand, den Beamte des Polizeikommissariats Osterholz ablöschten. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04298/92000 bei der Polizeistation Lilienthal zu melden.

Sattelzug umgekippt

Schwanewede/Löhnhorst. Bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße (K1) wurde am Montag gegen 13 Uhr ein 46-jähriger Fahrer eines Sattelzuges leicht verletzt. Der Mann kam aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und verlor in der Folge die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Sattelauflieger kippte samt geladenem Erdaushub um und kam letztlich quer zur Fahrbahn und die Zugmaschine im Graben zum Liegen. Der 46-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Auf 15.000 Euro wird der entstandene Sachschaden geschätzt. Der Sattelzug musste geborgen werden. Am Unfallort waren neben der Polizei und Rettungsdienst zudem die Straßenmeisterei, die Feuerwehr sowie Mitarbeiter der betroffenen Spedition vor Ort.

