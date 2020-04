Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Auch Ostern auf Abstand bleiben Landkreis und Polizei bitten um Einhaltung der landesweiten Regelungen

Landkreis Verden (ots)

Die weltweite Coronavirus-Pandemie hat auch im Landkreis Verden massive Auswirkungen auf die bevorstehenden Osterfeiertage. Osterfeuer sind abgesagt und Osterbesuche im Familien- und Freundeskreis sollen auf ein absolut nötiges Minimum reduziert werden. Mit Blick auf die Eindämmung der Virusausbreitung bitten der Landkreis Verden und die Polizeiinspektion Verden/Osterholz um die Einhaltung der landesweit geltenden Regelungen gerade zum Osterfest.

"Diese Tage können einen Wendepunkt im Coronavirus-Geschehen in Deutschland bedeuten. Denn jetzt wird sich zeigen, ob die verordneten Maßnahmen zur Einschränkung sozialer Kontakte Wirkung zeigen", sagt Landrat Peter Bohlmann. Umso wichtiger sei es, auch über die Osterfeiertage Abstand zu halten, seine sozialen Kontakte auf das Engste zu beschränken und sich außerhalb der Wohnung nur mit Personen aus dem eigenen Haushalt oder einer einzelnen fremden Person aufzuhalten. Das Sozialministerium des Landes Niedersachsen hat angekündigt, in dieser Woche über die geänderten Regelungen bezüglich des Besuches von Familienangehörigen oder engen Freunden zu informieren.

Der Besuch von hilfe- oder pflegebedürftigen Angehörigen bleibt nach wie vor möglich. Ausnahmen stellen jedoch Besuche in Pflegeheimen und Einrichtungen für behinderte Menschen dar. Hier sind Besuche zum Schutz der Bewohner landesweit nicht erlaubt. Auch touristische Reisen und Ausflüge sind derzeit untersagt. Der Landkreis, so Bohlmann, könne sogar weiterreichende Betretungsverborte für beliebte Ausflugsziele und Treffpunkte aussprechen, setze aber stattdessen auf die Einsicht und Vernunft der Menschen.

"Ostern wird sich für uns alle in diesem Jahr ganz anders anfühlen. Aber diese Maßnahmen haben einen ernsten Hintergrund, nämlich den Anstieg der Neuinfektionen mit dem Coronavirus zu verlangsamen, dadurch ältere und vorbelastete Menschen zu schützen und unser Gesundheitssystem vor einer Überlastung durch behandlungsbedürftige Corona-Fälle zu bewahren", so der Landrat.

"Halten Sie Abstand beim Einkaufen, machen Sie Ihre Ostereinkäufe nicht erst kurz vor dem Wochenende und planen Sie Zeit ein angesichts der Zugangsbeschränkungen in Supermärkten und anderen Geschäften", so Bohlmanns Appell an die Bürgerinnen und Bürger. "Bleiben Sie, wenn immer es geht, lieber zu Hause. Niemand sollte die Möglichkeit einer Infektion auf die leichte Schulter nehmen und sich zugleich fragen, was im Ernstfall eine verordnete 14-tägige Quarantäne für einen selbst bedeuten würde."

Das Abbrennen von Osterfeuern als Brauchtumsveranstaltungen wurde ebenfalls landesweit untersagt. Auch private Feuer und Feiern sind nicht gestattet. Das Land Niedersachsen ermöglicht es den Kommunen, das Brauchtumsfeuer auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr zu verschieben. Zuständig für eine Genehmigung und Terminfestsetzung sind die Gemeinden. Für Gartenbesitzer, die darauf gehofft hatten, ihr Strauchwerk zu einem Osterfeuerhaufen bringen zu können, sucht die Abfallwirtschaft des Landkreises derzeit nach praktikablen Lösungen.

Die Polizei wird weiterhin die Einhaltung der aktuellen Regelungen kontrollieren. "Wir werden auch über die Osterfeiertage verstärkte Präsenz zeigen und bei entsprechenden Verstößen intervenieren", erklärt der Leiter der Polizeiinspektion Verden/Osterholz Uwe Jordan. Dies gelte für die Einhaltung des Kontaktverbots ebenso wie für die Überprüfung der Osterfeuer. "Bisher hält sich der weit überwiegende Teil der Bürgerinnen und Bürger an die Beschränkungen, und wir treffen bei unseren Kontrollen überwiegend auf Verständnis. Bitte helfen Sie mit, weiterhin solch ein positives Gesamtbild zu ermöglichen", so Jordan.

