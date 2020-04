Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Brand in Holtum - Polizei sucht Zeugen

Kirchlinteln/Holtum. Nach einem Fahrzeugband am Sonntagabend an der Holtumer Dorfstraße hat die Polizei Verden Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Gegen 22:45 Uhr alarmierten Zeugen, die das Feuer entdeckt hatten, über Notruf die Feuerwehr. Flammen stiegen aus einem Pkw hervor, der hier auf dem Seitenstreifen geparkt wurde. Anwohner löschten das noch nicht weit ausgedehnte Feuer zügig mit einem Eimer Wasser ab, so dass größerer Schaden verhindert werden konnte. Die freiwillige Feuerwehr, die kurze Zeit später eintraf, musste nicht mehr einschreiten. Letztlich wurde das Auto beschädigt, der entstandene Schaden blieb mit rund 1500 Euro relativ gering. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die am Sonntagabend in Holtum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 bei der Polizei Verden zu melden.

Tischfeuerwerk verursacht Feuerwehreinsatz

Langwedel/Etelsen. Ein Tisch an der Schleusenstraße ist am Sonntag gegen 13:30 Uhr durch unbekannte Täter stark beschädigt worden. Die Unbekannten zündeten offenbar ein Tischfeuerwerk auf dem öffentlichen Tisch und kümmerten sich anschließend nicht mehr um den noch glühenden Abfall. Zeugen entdeckten die Flammen auf der Tischplatte und alarmierten daraufhin die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen ab, letztlich entstand ein Schaden von rund 1500 Euro. Hinweise zu den Brandverursachern nimmt die Polizei Langwedel unter Telefon 04232/7617 entgegen.

Autofahrerin verletzt Radfahrerin

Achim/Uphusen. Bei einem Verkehrsunfall auf der Uphuser Heerstraße wurde am Sonntagvormittag gegen 10 Uhr eine 49-jährige Radfahrerin verletzt. Eine 27-jährige VW-Fahrerin fuhr vom Parkplatz eines Verbrauchermarktes, obwohl sich die bevorrechtigte Radfahrerin näherte. Die Zweiradfahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und stürzte, wobei sie leicht verletzt wurde. Gegen die Autofahrerin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Motorradfahrerin leicht verletzt

Ottersberg. Leichte Verletzungen erlitt am Sonntag gegen 12:45 Uhr eine 61-jährige Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Großen Straße (L168). Die Frau war aus Ottersberg kommend in Richtung Oyten unterwegs, als sie vor sich das langsame Auto wahrnahm. Die Motorradfahrerin stürzte bei der folgenden Bremsung vom Krad, dabei wurde sie leicht verletzt. Das Motorrad prallte noch gegen das Mopedauto, wodurch beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Die 61-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Der 49-jährige Fahrer des Autos blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2500 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Diebstahl eines Motorrades

Osterholz-Scharmbeck/Sandhausen. In der Nacht auf Sonntag wurde in der Sandhausener Straße ein Motorrad gestohlen. Die Täter betraten das Privatgrundstück des Geschädigten und entwendeten hier das Zweirad, mit dem sie unerkannt flohen. Bei dem Krad handelt es sich um eine orange/schwarze Maschine der Marke KTM. Hinweise zu Verdächtigen und zum Verbleib des Diebesgutes nimmt die Polizei Osterholz unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Fahrzeugbrand in Vollersode

Vollersode. Am Sonntagabend gegen 21:20 Uhr entdeckte eine Anwohnerin der Straße Porstheide Flammen, die aus ihrem vor dem Haus geparkten Auto schlugen. Die alarmierte und kurze Zeit später eingetroffene Feuerwehr löschte den brennenden Opel, an dem letztlich ein Schaden von rund 3000 Euro entstand, zügig ab. Außerdem waren Beamte des Polizeikommissariats Osterholz vor Ort, um erste Ermittlungen aufzunehmen. Mögliche Hinweise zur noch unklaren Brandursache werden unter Telefon 04791/3070 entgegengenommen.

Berauscht unterwegs

Lilienthal. Am Sonntagabend wurde ein junger Autofahrer berauscht am Steuer ertappt. Der 22-Jährige wurde auf der Hauptstraße von Beamten der Polizei Osterholz gestoppt und kontrolliert. Ein Drogentest verlief positiv, woraufhin die Polizisten ein Verfahren gegen den Mann einleiteten, der nun mit einem Fahrverbot und einem hohen Bußgeld rechnen muss. Die Weiterfahrt wurde an Ort und Stelle untersagt.

